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شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يسعـي لضم محمد صلاح بدلًا من مبابي والان مع التفاصيل
الخميس 27 فبراير 2020
بدأ ريال مدريد في التجهيز من أجل إبرام التعاقد مع اللاعب العالمي محمد صلاح نجم ليفربول، وذلك خلال المركاتو الصيفي القادم وفقًا لما أشارت له بعض وسائل الإعلام الإنجليزية.
وأشارت صحيفة “ديلي ميل” لتقديم النادي الملكي عرضًا يقدر قيمته بـ١٢٦ مليون جنية إسترليني من أجل التعاقد مع أجل الحصول علي خدمات اللاعب المصري.
وعقب الهزيمة مساء أمس من مانشيستر سيتي بهدفين مقابل هدف في ملعب سانتياجو برنابيو في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، نشرت تقارير تفيد بمساعي زيدان من أجل تدعيم فريقه.
وكما نشرت هذه التقارير أن الريال يسعي لبيع جارث بيل في الصيف القادم، من أجل تدعيم الفريق بصفقة "مـو" الذي يعد من أفضل المهاجمين في العالم حاليًا.
وذكرت هذه التقارير أنه تم تسليط الضوء علي محمد صلاح، بسبب عدم قدرة ريال مدريد على شراء كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والذي تصل قيمته إلى 300 مليون يورو.
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