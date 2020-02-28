الامارات | إلغاء المراحل المتبقية من "طواف الامارات للدراجات" بعد اكتشاف حالتي بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء المراحل المتبقية من "طواف الامارات للدراجات" بعد اكتشاف حالتي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس أبوظبي الرياضي إلغاء المراحل المتبقية من سباق طواف الامارات للدراجات بعد اكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا من أفراد الفرق من الجنسية الإيطالية .

وأعلن المجلس أن قراره يأتي حفاظا على سلامة وصحة جميع المشاركين من الفرق واللاعبين والتي تأتي في المرتبة الأولى من الأهمية.وفي هذه الأثناء، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه سيتم اخضاع جميع المشاركين في السباق من متسابقين واداريين ومنظمين للفحوص الطبية اللازمة ضمن برنامج التقصي النشط حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بالحجر الطبي لمنع سريان العدوى ولبدء إجراءات الفحص المتخصصة للتأكد من خلوهم من المرض وضمانا لسلامة المجتمع.

وأوضحت الوزارة أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

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