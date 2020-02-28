الامارات | الشارقة يحسم معركة "سمنان" أمام الوصل في دقيقتين

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحسم معركة "سمنان" أمام الوصل في دقيقتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الشارقة فوزا ثمينا على ضيفه الوصل بهدفين مقابل هدف سجلها ريان منديز" 14" من ركلة جزاء و" 16" فيما سجل هدف الوصل اللاعب البديل الوليد وليد الحمادي" 84" خلال المواجهة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على استاد نادي الشارقة بمنطقة سمنان في الشارقة ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، وقفز الشارقة برصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث مؤقتا مهددا صدارة شباب الأهلي، فيما تجمد رصيد الوصل عند 23 نقطة بعد تلقيه الخسارة السادسة في الدوري، علما أن الشارقة فاز على الوصل في لقاء الذهاب 5-1 .

ومثلت الطريقة التي لعب بها الشارقة المباراة وفاجأ بها الوصل بالدفع ببعض الوجوه الجديدة في التشكيلة الأساسية مثل المهاجم محمد المربوعي والبرازيلي لوان بيريرا فصلا تألق لاعب الرأس الأخضر ريان منديز والاخطاء الدفاعية القاتلة لدفاع الوصل وعدم فاعلية هجوم الأمبراطور بقيادة البرازيلي فابيو دي ليما العامل الحاسم في فوز الشارقة.

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وأشهر حكم اللقاء محمد عبيد خادم البطاقة الحمراء للاعب الوصل علي صالح " 72" لاعتدائه على لاعب الشارقة ماجد سرور وبلغ عدد الحضور الجماهيري في المباراة 3250 مشجعا.

وقاد فريق الوصل في هذه المباراة مساعد المدرب بوغدان ميرشانو نظرا لطرد مدرب الفريق ريجكامب في المباراة الماضية أمام العين في كأس رئيس الدولة.

وألغى حكم المباراة هدفا للوصل في الوقت المحتسب بدل الضائع بداعي التسلل.

أنهي الشارقة الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد سجلهما ريان منديز" 14" من ركلة جزاء و"16" قبل أن يقلص الوصل الفارق عن طريق اللاعب البديل وليد الحمادي" 84".