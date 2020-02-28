شكرا لقرائتكم كيف علق مجلس إدارة الأهلى على عقوبات انسحاب الزمالك من القمة 119؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من الارتياح داخل النادي الأهلي، بعد اتخاذ اتحاد الكرة قراراً باعتبار الفريق فائزاً على الزمالك في مباراة القمة، التي كان مُحدداً لها يوم الاثنين الماضي والمؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز وتخلف عنها فريق نادي الزمالك .

وأكد مسئولو الأهلي أن تطبيق اتحاد الكرة للائحة واعتبار الزمالك مهزوماً بالإضافة لخصم ثلاث نقاط أخرى من رصيد الزمالك وتغريمه مبلغ 200 الف جنيه يعد أمر محموداً من جانب اللجنة الخماسية، واعتبرت إدارة المسابقات الزمالك منسحباً من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة.

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بدأ مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، أولى خطواته القانونية خلال الساعات الماضية للحفاظ على حقوق النادى تجاه القرارات التى صدرت عن لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة، بخصوص الأحداث التى وقعت عقب مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك التى فاز فيها الأبيض بركلات الجزاء وجرت على أرض الإمارات مساء الخميس الماضي، وتقدم النادى بمذكرة لاتحاد الكرة يرفض فيها القرارات التى جاءت جائرةً بحق لاعبى الأهلى، ولا تعبر عن واقع الأحداث، ولا تتفق مع اللوائح، خاصة أن اتحاد الكرة لم يعلن عن لائحته أو يخطر النادى الأهلى بها، رغم مخاطبته ثلاث مرات منذ بداية الموسم فى أوقات مختلفة.

وتضمنت مذكرة الأهلى كل الأسانيد التى تتفق مع لوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم، والتى تؤكد أن ما جاء من عقوبات بحق لاعبى الأهلى لا يتسم بالعدالة، خاصة أن النادى سبق أن نبه من مغبة العقوبات المتفاوتة للجنة الانضباط والأخلاق، خاصة فى المواقف المتشابهة، الأمر الذى أثار الكثير من الجدل فى الوسط الرياضى خلال الفترة الماضية.