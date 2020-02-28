شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي يسلم الجبلاية اللائحة الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ممثلا في سارة ساليمون مسئولة الفيفا التي حضرت إلى مصر مؤخرا وعقدت أكثر من جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة، لائحة جديدة خاصة باتحاد الكرة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها.

شهدت الساعات الأخيرة الاستقرار على البنود التي تحتاج إلى تعديل ومن المقرر أن يراجعها الفيفا قبل إرسال اللائحة كاملة للجبلاية التي ستقوم باعتمادها في الجمعية العمومية المقبلة.

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اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع مندوبة الاتحاد الدولى –فيفا- سارة سولي على تطبيق بند الـ8 سنوات في الانتخابات المقبلة لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اتحاد الكرة لأربع سنوات مقبلة، وبالتالي سيتم استبعاد أي عضو ينطبق عليه بند الـ8 سنوات من الانتخابات المقبلة ويعد أبرزهم سيف زاهر وخالد لطيف وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح ممن تواجدوا في الانتخابات الماضية لمدة دورتين.