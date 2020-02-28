الاتحاد الدولي يسلم الجبلاية اللائحة الجديدة لعرضها على الجمعية العمومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسلم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ممثلا في سارة ساليمون مسئولة الفيفا التي حضرت إلى مصر مؤخرا وعقدت أكثر من جلسة مع أعضاء اتحاد الكرة، لائحة جديدة خاصة باتحاد الكرة قبل اجتماع الجمعية العمومية المقبلة لاعتمادها.
شهدت الساعات الأخيرة الاستقرار على البنود التي تحتاج إلى تعديل ومن المقرر أن يراجعها الفيفا قبل إرسال اللائحة كاملة للجبلاية التي ستقوم باعتمادها في الجمعية العمومية المقبلة.
عقد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماعا على مدار يومين مع وفد مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سارة سولى في أحد فنادق القاهرة من أجل مناقشة التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للجبلاية وتنظيم الانتخابات المقبلة للاتحاد والتى يأتى وضعها ضمن التكليفات المكلفة بها اللجنة الخماسية لإدارة شئون الاتحاد.
كما تتطرق مسئولة الاتحاد الدولي في جلستها مع اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني إلى مناقشة النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات المقبلة لاختبار مجلس إدارة جديد لإدارة شئون الاتحاد.
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