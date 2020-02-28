هل يواصل الفارس الأبيض تفوقه التاريخى على فريق الدم والذهب؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فريق الكرة الاول بنادي الزمالك يدخل تحدى جديد وصعب عندما يلتقى مع الترجى التونسى للمرة الثانية هذا الشهر، ولكن يتسلح الفارس الأبيض بتفوقه التاريخى على فريق الدم والذهب وسط دعم 30 ألف مشجع من جماهير الفارس الأبيض الذين يبحثون عن مواصلة دعم فريقهم فى المواجهة الأفريقية المرتقبة، أملاً فى المنافسة على اللقب الأفريقى الغائب عن أبناء ميت عقبة منذ التتويج الخامس باللقب عام 2002 على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.

مباراة الزمالك والترجى التونسى تأتى بعد 14 يوما فقط من لقاءهما فى السوبر الأفريقى الذى توج الأبيض بلقبه للمرة الرابعة فى تاريخه بعدما حقق الفوز على الفريق التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب الغرافة القطرى ليعلن الأبيض تفوقه على الترجى قبل لقاءهما الحاسم فى دورى أبطال إفريقيا.

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أما عن الفنيات، فيركز الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على العديد من الأوراق الرابحة بين المجموعة الأساسية التى يعتمد عليها فى تشكيل الأبيض والقادرة على تنفيذ خططه فى مواجهة الترجى المرتقبة، ففى حراسة المرمى، يضع كارتيرون الكثير من الآمال على حارسه محمد أبو جبل للحفاظ على شباكه نظيفة مع تأمين خط الدفاع بوجود محمود علاء، بالإضافة إلى تأمين خط وسطه، حيث يعتمد المدرب الفرنسى على خبرة الثنائى طارق حامد وفرجانى ساسى، وصولا إلى أوراقه الرابحة فى المثلث الهجومى والذى يتمثل فى وجود الثلاثى أشرف بن شرقى وأوباما بجانب أحمد زيزو، بجانب اعتماده الأساسى على مصطفى محمد لقيادة الكتيبة الهجومية للفريق، مع الإبقاء على عدد من العناصر الهامة على دكة البدلاء.

ويبحث الزمالك عن مواصلة كتابة التاريخ في مواجهاته مع الترجى التونسى التاريخ حيث نجح الفريق الأبيض خلال 7 مواجهات سابقة فى تحقيق الفوز فى 3 مباريات منهم وتعادلا فى مثلهم مقابل فوزا وحيدا حققه الترجى التونسى فى تاريخ المواجهات الإفريقية بينهما، وهو ما يجعل أبناء ميت عقبة يدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة أملا فى تحقيق نتيجة كبيرة تسهل المأموية فى العودة برادس.