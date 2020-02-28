شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تأبين محمود عثمان فى ذكراه الخامسة وتكريم رموز الكرة والتحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم فى الواحدة ظهرا حفل تأبين لمحمود عثمان أحد رموز التحكيم ، والذى ينظمه الحكام ونجله سمير عثمان رئيس لجنة الحكام السابق بنادى طلعت حرب بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله.

وأكد سمير عثمان الحكم الدولى ورئيس لجنة الحكام السابق، أن حفل التأبين سيقام بعد ظهر الجمعة وتجرى مباراة بين نجوم ورموز الحكام مع نجوم الإعلام وسيتم تكريم عدد كبير من رموز الكرة والتحكيم أبرزهم محمود أبو رجيلة وأحمد مصطفى وخليل حامد .

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وتحفظ سمير عثمان على رئاسة لجنة الحكام الرئيسية حاليا، خاصة أن هناك مجلس إدارة جديد سيتولى قيادة الجبلاية بعد انتخابات شهر أغسطس المقبل، ورغبته في التواجد مع المجلس الجديد إلى جانب أن اللجنة الخماسية هى من أطاحت به مع بداية توليهم المسئولية وتعيين جمال الغندور.

ويتواجد جمال الغندور فى السعودية لحضور مباريات بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب.