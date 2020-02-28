بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة الرجاء فريق مازيمبي في أهم مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 ضمن مباريات ذهاب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على “المركب الرياضي محمد الخامس“، بمدينة الدار البيضاء، بإدارة من الحكم الإثيوبى “باملاك تسيما”.

يستضيف الرجاء الرياضي المغربي فريق مازيمبي الكونغولي على “المركب الرياضي محمد الخامس”، بمدينة الدار البيضاء، في مباراة من العيار الثقيل ضمن منافسات ذهاب دور الـ8.

ويدخل النسور الخضر المباراة كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره، من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة على “مازيمبي” قبل مباراة الإياب على الملعب الصعب “تي بي مازيمبي ستاديوم” بمدينة لوبومباشي في 7 مارس القادم.

يذكر ان نادي الشعب قد تأهل إلى هذا الدور بعد احتلاله المركز الثاني من المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، بالتساوي مع “الترجي الرياضي التونسي” متصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط.

Advertisements

في المقابل يتطلع مازيمبي الفريق الضيف، إلى الخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة الليلة، من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور الموالي حتى مباراة الإياب.

وتاريخيًا تواجه الفريقان في 4 مناسبات سابقة، اخرها في عام 2002، وحقق فيها الرجاء الفوز بهدف مقابل لا شئ، وقبلها في 2001 حقق النسور الخضر الإنتصار ايضًا في مباراة انتهت بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما حقق مازيمبي الفوز في مثلهما في عامي 2001 و2002، ليتعادل الفريقان بإنتصارين لكل منهما.

اضغط هنا لمشاهدة البث المباشر لمباراة الرجاء ومازيمبي اليوم

الرجاء – مازيمبي

???? المركب الرياضي محمد الخامس (الدار البيضاء – المغرب)

???? دوري أبطال أفريقيا (ذهاب ربع النهائي – دور الـ8)

⌚ لم تبدأ بعد..(الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش)