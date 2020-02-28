رياضة | المتأهلون لدور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي





انتهت مساء أمس الخميس 27 فبراير، مواجهات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي، والتي أفرزت 15 فريقاً متأهلاً لثمن النهائي، والتي ستجرى قرعته في وقت لاحق.

وتأجلت مباراة العودة بين ريد بول سالزبورج النمساوي وفريق إنتراخت فرانكفورت الألماني، يوماً واحداً بسبب وجود إصار، لتقام مساء اليوم الجمعة.

وكان فريق رينجرز الإسكتلندي هو أول المتأهلين لثمن النهائي، بعد أن تفوق على سبورتينج براجا البرتغالي بمجموع اللقائين بنتيجة 4-2، حيث فاز في إسكتلندا بنتيجة 3-2 وكرر فوزه في البرتغال بهدف نظيف.

الغريم التقليدي لرينجرز، فريق سيلتيك، ودع المسابقة أمام كوبنهاجن الدانماركي بالهزيمة 3-1 على أرضية ميدانه، بعد أن تعادلا ذهاباً في كوبنهاجن بهدف لكل فريق.

وأطاح فريق إسطنبول باشكاشهير التركي بفريق سبورتينج لشبونة، بعد أن رد هزيمتة في لشبونة ذهاباً بنتيجة 3-1، ليضربه برباعية مقابل هدف.

وودع فريق بنفيكا البرتغالي البطولة بعد تعادله مع ضيفه شاختار دونيستيك الأوكراني بنتيجة 3-3، حيث إنهزم ذهاباً بنتيجة 2-1.

وبلغ ولفرهامبتون واندررز الدور ذاته، رغم خسارته أمام إسبانيول بنتيجة 3-2، مستفيداً من فوزه العريض في إنجلترا برباعية نظيفة.

وبسهولة شديدة، كرر فولفسبورج الألماني فوزه على مضيفه مالمو بثلاثية نظيفه، وكان قد فاز في ألمانيا أيضاً بهدفين مقابل هدف.

الأمر ذاته تكرر في مواجة باير ليفركوزن الألماني ومضيفه بورتو البرتغالي، حيث فاز ليفركوزن بنتيجة 3-1 في البرتغال، وكان متفوقاً في ألمانيا بهدفين لهدف.

كما كرر فريق بازل السويسري فوزه على أبويل نيقوسيا القبرصي بهدف نظيف في سويسرا، بعد أن تفوق في قبرص بنتيجة 3-1.

تأهل منطقي للكبار سحق مانشستر يونايتد ضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد، وكانا قد تعادلا ذهاباً في بروكسل بنتيجة 1-1.

وتأهل إنتر ميلان بسهولة على حساب لودجوريتس البلغاري بمجموع اللقائين 4-1، حيث فاز ذهاباً في بلغاريا بهدفين دون رد، وكرر فوزه في سان سيرو بنتيجة 2-1.

وبلغ أشبيلية دور الـ16 رغم تعادله سلبياً مع ضيفه كلوج الروماني، مستفيداً من تعادله ذهاباً في رومانبا بنتيجة 1-1.

كما تأهل روما الإيطالي بتعادله إيجابياً مع مضيفه جينك البلجيكي بنتيجة 1-1، مستفيداً من فوزه بهدف نظيف في ملعب الأوليمبيكو.

مفاجآت البطولة Advertisements ودع فريق أرسنال البطولة مبكراً بخسارته أمام ضيفه أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة 2-1 رغم فوز أرسنال في الذهاب بهدف نظيف، في مباراة امتدت لأشواط إضافية عقب تقدم أوليمبياكوس أولاً بهدف دون رد.

وغادر أياكس أمستردام البطولة رغم فوزه على ضيفه خيتافي الإسباني بهدفين مقابل هدف، حيث سقط ذهاباً بهدفين نظيفين.

فيما واصل فريق لاسك لاينز النمساوي مفاجآته، وفاز على ألكمار الهولندي 2-0، وقد تعادلا في هولندا بهدف لكل منهما.

وفي ضوء تلك النتائج، تصبح الأندية المتأهلة لدور الـ16 حتى الآن هي: