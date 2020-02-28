رياضة | ترتيب أندية الدوري الأوروبي بعد نهاية دور المجموعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب أندية الدوري الأوروبي بعد نهاية دور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي لهذا الموسم. تأهل 24 نادي لدور الستة عشر، جاءت كالتالي :- "أشبيلية وأبويل نيقوسيا ومالمو وكوبنهاجن وبازل وخيتافي ولاسك لينز وسبورتنج لشبونة وسيلتك وكلوج وآرسنال وآينتراخت فرانكفورت وبورتو وجلاسيكو رينجرز واسبانيول ولودوجوريتس وجينت وفولفسبورج واسطنبول باشاك شهير وروما وسبورتنج لشبونة وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد والكمار" . ويستعرض الخليج 365 الرياضي ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي في البطولة حتى الآن .

- المجموعة الأولى ( أشبيلية " 15 نقطة"و ابوبل نيقوسيا " 10 نقاط" وكارباج اغدام " 5 نقاط" واف 91 ديديلانجي "4 نقاط" ).

- المجموعة الثانية ( مالمو " 11 نقطة " وكوبنهاجن " 9 نقاط" ودينامو كييف " 7 نقاط" ولوجانو " 3 نقاط" ).

- المجموعة الثالثة (بازل " 13 نقطة " وخيتافي " 12 نقطة" وكراسنودار " 9 نقاط" وطرابزون " نقطة واحدة" ).

- المجموعة الرابعة ( لاسك لينز " 13 نقطة " وسبورتنج لشبونة " 12 نقطة" وايندهوفن " 8 نقاط" وروزنبرج " نقطة واحدة" ).

- المجموعة الخامسة (سيلتك " 13 نقطة"وكلوج " 12 نقطة" ولاتسيو " 6 نقاط" ورين " 4 نقاط" ). Advertisements

- المجموعة السادسة ( آرسنال " 11 نقطة" واينتراخت فرانكفورت " 9 نقاط" وستاندرلياج" 8 نقاط" وفيتوريا غيماريتش" 5 نقاط" ).

- المجموعة السابعة ( بورتو " 10 نقاط " وجلاسيكو رينجرز " 9 نقاط" ويونج بويز " 8 نقاط" وفينورد روتردام" 5 نقاط" ).

- المجموعة الثامنة (إسبانيول " 11 نقطة" ولودوجوريتس " 8 نقاط" وفرينكفاروزي" 7 نقاط" وسسكا موسكو " 5 نقاط" ).

- المجموعة التاسعة ( جينت" 12 نقطة" وفولفسبورج " 11 نقطة" وسانت إتيان " 4 نقاط" وأوليكساندريا "3 نقاط" ).

- المجموعة العاشرة ( إسطنبول باشاك شهير " 10 نقاط " وروما " 9 نقاط" وبروسيا مونشجلادباخ " 8 نقاط" وولفسبيرجر" 5 نقاط" ).

- المجموعة الحادية عشر ( سبورتنج براجا " 14 نقطة " وولفرهامبتون " 13 نقطة" وسلوفان براتيسلافا " 4 نقاط" وبيشكتاش" 3 نقاط" ).

- المجموعة الثانية عشر ( مانشستر يونايتد" 13 نقطة" وألكمار " 9 نقاط" وبارتيزان بلجراد " 8 نقاط" وأستانا " 8 نقاط" ).

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