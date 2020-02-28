عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كورونا يحرم الجماهير من قمة يوفنتوس وإنتر ميلان

الجمعة 28 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تقررت إقامة مباراة يوفنتوس ضد غريمه إنتر ميلان على ملعب "أليانز" الأحد المقبل، في الجولة 26 من الدوري الإيطالي بدون جماهير.



وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الخميس، قرارها النهائي بشأن مباريات الجولة 26، إذ سيقام بعض منها خلف الأبواب المغلقة.

Advertisements

وأكدت الرابطة أنها أجرت العديد من المفاوضات حتى اللحظات الأخيرة، لمحاولة التخفيف من القيود المفروضة في البلاد، بسبب تفشي فيروس كورونا داخل إيطاليا.

وقررت الرابطة إقامة مباريات اليوفي ضد الإنتر، وميلان أمام جنوى، وبارما ضد سبال، وساسولو أمام بيريشيا، بالإضافة إلى أودينيزي ضد فيورنتينا خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري.

يأتي ذلك بعد ظهور 580 حالة مصابة بفيروس كورونا بشمال إيطاليا، الذي أودى بحياة 17 شخصا حتى الآن.

يذكر أن يوفنتوس يحتل صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 60 نقطة، متقدما على الإنتر، صاحب المركز الثالث بفارق 6 نقاط.