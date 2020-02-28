تعرف على خريطة الإسماعيلى الكروية فى مارس

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جدة - عمرو شويل يخوض النادي الإسماعيلي 4 مباريات خلال شهر مارس القادم بينهم لقاء مصيرى في إياب نصف نهائي البطولة العربية.





ونرصد ترتيب المباريات كالتالى …



9 مارس:

يستهل الفريق مبارياته أمام الجونة في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري على ستاد الإسماعيلى في تمام الخامسة مساءً.

15 مارس:

اللقاء الثانى والحدث الأهم والمرتقب سيكون أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المواجهة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالرياض في تمام السادسة مساءً.

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ويحتاج الفريق في مواجهة الرجاء لتحقيق فوز أو تعادل بأى نتيجة من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة لأول مرة منذ 16 عامًا.

19 مارس:

اللقاء الثالث ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي في الإسبوع التاسع عشر من بطولة الدوري المصري على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

22 مارس:

اللقاء الرابع والأخير سيكون أمام وادي دجلة في الثانية والنصف عصراً على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.