اخبار الرياضه

تعرف على خريطة الإسماعيلى الكروية فى مارس

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم تعرف على خريطة الإسماعيلى الكروية فى مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض النادي الإسماعيلي 4 مباريات خلال شهر مارس القادم بينهم لقاء مصيرى في إياب نصف نهائي البطولة العربية.


 

ونرصد ترتيب المباريات كالتالى …
 

9 مارس:

 

يستهل الفريق مبارياته أمام الجونة في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري على ستاد الإسماعيلى في تمام الخامسة مساءً.

 

15 مارس:

 

اللقاء الثانى والحدث الأهم والمرتقب سيكون أمام الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في المواجهة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس بالرياض في تمام السادسة مساءً.

Advertisements

 

ويحتاج الفريق في مواجهة الرجاء لتحقيق فوز أو تعادل بأى نتيجة من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة لأول مرة منذ 16 عامًا.

 

19 مارس:

 

اللقاء الثالث ديربي القناة أمام المصري البورسعيدي في الإسبوع التاسع عشر من بطولة على ستاد المكس بالإسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

 

22 مارس:

 

اللقاء الرابع والأخير سيكون أمام وادي دجلة في الثانية والنصف عصراً على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على خريطة الإسماعيلى الكروية فى مارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا