شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الترجى .. 5 معلومات عن قمة ربع نهائى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك نظيره الترجي التونسي اليوم ضمن مباريات الذهاب بدور الـ 8 بدوري ابطال أفريقيا ، علي ان تقام مباراة العودة يوم 6 مارس المقبل.

التقرير التالي يستعرض 5 معلومات عن مباراة الزمالك والترجي التونسي

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة .

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع ان يبدأ الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد أبو جبل في حراسة المرمي ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي ، وفي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي واحمد سيد زيزو ، والهجوم مصطفي محمد واشرف بن شرقي ومحمد اوناجم.

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قائمة الترجي التونسي لمواجهة الزمالك اليوم

إصطحب معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي لمواجهة الزمالك 22 لاعباً هم، بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توغاي- كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق، بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

موعد مباراة العودة بين الزمالك والترجي التونسي

تقام مباراة العودة بين الزمالك والترجي التونسي يوم 6 مارس المقبل في تونس.

الزمالك يبحث في مباراة اليوم تحقيق فوز بفارق كبير من الأهداف يريح الفريق قبل مواجهة العودة المقرر لها 6 مارس المقبل، خاصة ان مباراة العودة لن تكون سهلة علي الزمالك نظرا لان الفريق التونسي لن يقبل بالهزيمة علي أرضه عقب الخسارة في السوبر الافريقي من الزمالك أيضا يوم 24 فبراير الجاري في المباراة التي أقيمت بقطر، وهو نفس الدافع الذي يجعل مباراة اليوم صعبة علي أبناء ميت عقبة حيث حضر الفريق التونسي الي القاهرة ويضع الثأر من الزمالك امام عينه، لتصبح المباراة ثأر للترجي ومفتاح العبور للزمالك.

وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع سامى الشيشينى، المدرب العام للأبيض، قبل انطلاق المران الأخير للفريق على ملعب النادى، بميت عقبة، وحرص كارتيرون على الاجتماع بالشيشينى قبل انطلاق المران الأخير للزمالك، وذلك لمراجهة الخطة النهائية التى سيخوض بها مباراته أمام الترجى، وكذلك المهام الفنية المطلوبة من اللاعبين لتنفيذها فى المران.

على جانب أخر، يدخل معين الشعبانى مدرب الترجى التونسي مباراته اليوم ضد الزمالك، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة تصحيح المسار بعد خسارة الرهان الأول في السوبر الأفريقي ضد الأبيض والهزيمة أمامه بنتيجة 1-3 في قطر، قبل جولة الإياب.

ويخشى معين الشعبانى مدرب الترجى من إنتفاضة جديدة للزمالك في ذهاب دور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا اليوم، قد تنهى على أمال أبناء الدم والذهب في الحصول على اللقب الذى توج به موسمي 2018 و2019 من ربع النهائي.