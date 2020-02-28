"أولمبياكوس" يصعق "آرسنال" في الوقت القاتل ويتأهل لدور الـ 16 بالدوري الأوروبي

حقق فريق "أولمبياكوس" مفاجأة مدوية، بإقصاء آرسنال من مسابقة الدوري الأوروبي،بفوز قاتل في الشوط الإضافي الثاني وتغلب عليه 2-1 على ملعب الإمارات، في إياب دور الـ 32، .
أحرز هدفي "أولمبياكوس"، بابي سيسيه ويوسف العربي في الدقيقتين 53 و119، وأحرز هدف "آرسنال"، الجابوني أوباميانج في الدقيقة 113.
كان آرسنال قد تغلب على "أولمبياكوس" بهدف دون رد في مباراة الذهاب, ليتأهل "أولمبياكوس" بمجموع اللقائين.
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