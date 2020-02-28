المصري يعسكر اليوم بالعين السخنة استعدادًا لنهضة بركان بالكونفيدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقد واصل الفريق تدريباته اليومية بمعسكره المغلق بالإسماعيلية ، حيث أدى الفريق منذ قليل مرانه اليومي على ملعب الفندق وذلك تحت قيادة المدير الفني للفريق طارق العشري وبحضور المدير الرياضي عبد الظاهر السقا ، وخلال المران ركز العشري على العديد من النواحي الخططية والتكتيكية وخاصة المتعلقة منها بالانتشار في الملعب وسرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس ، وكذلك الضغط في أنحاء الملعب ورقابة مفاتيح لعب المنافس ، فيما خاض حراس المرمى مرانا شاقا تحت إشراف مدربهم الكابتن أيمن بسيوني.
على صعيد مختلف استقر مجلس إدارة المصرى برئاسة سمير حلبية على تنظيم رحلات للجماهير بأتوبيسات خاصة من أجل مؤازرة اللاعبين أثناء اللقاء حتى يكونوا دفعة معنوية بالرغم من قلة العدد المسموح به من الجهات الأمنية ، إلا أن مجلس الإدارة أصر على ضرورة حضور الجماهير طبقا للعدد المسموح فى ظل الروح الجديدة التى بثها طارق العشرى منذ قدومه فى نفوس اللاعبين .
فى شأن مختلف أثنى مسئولو نهضة بركان على الإستقبال الجيد الذى قام به مسئولو المصرى تجاههم فور وصولهم لمطار القاهرة وتقديم الورود مع توفير كافة سبل الراحة للبعثة بالكامل مؤكدين أن الأمر سيقابل بالمثل فى المغرب فى لقاء العودة فى إطار أواصر الصداقة التى تجمع الأندية المصرية بالأندية المغربية .
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