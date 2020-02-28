شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يحكي كواليس واقعة الأتوبيس: كله متصور صوت وصورة لضمان حقنا القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك العديد من الكواليس الهامة في واقعة اتوبيس الفريق يوم مباراة الزمالك والأهلي في الدوري والتي تم الغاءها واحتسبت فوز الأهلي بهدفين نظيفين واعتبار الزمالك منسحبا.

وقال رئيس نادي الزمالك عبر فيديو تم نشره علي الموقع الرسمي لنادي الزمالك ، ان كل ما حدث في واقعة الاتوبيس مدون ومسجل بالصوت والصورة ، وتم تسجيله فيديو حتي لا يحاول أحد التشكيك في موقف الزمالك القانوني.

وأضاف مرتضي منصور اثناء اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر لها غدا ، ان جميع لاعبي الناشئين الذين كانوا في الاتوبيس وعددهم 16 لاعبا محترفون ، مضيفا ان هناك بعض الأصوات اكدت ان الاتوبيس كان يضم " شوية عيال " وهو أمر خاطئ حيث كان فاروق جعفر وطارق يحيي أبناء نادي الزمالك والمشرفين علي الكرة في النادي ضمن المتواجدين بالاتوبيس.

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واستطرد رئيس الزمالك قائلا أن طارق يحيي منح لاعبي الزمالك محاضرة فنية في 5 دقائق بالاتوبيس، وكل ما تم من عملية اختيار اللاعبين والمدربين والمحاضرة مسجل بالفيديو.

وعن تباطؤ السائق اثناء رحلته من النادي الي الاستاد قال رئيس النادي انه كان دائم الاتصال بسائق الاتوبيس وكان الأخير يقوم بالرد عبر السماعة الخارجية للتليفون " الاسبيكر " والكلام كان امام الجميع وأيضا مسجل بالفيديو، وأضاف رئيس الزمالك انه كان يقول للسائق اين وصلت ؟ " طب شد حيلك شوية " ، وكررها 3 مرات في إشارة منه الي استعجاله للسائق حتي يلحق اللاعبون بالمباراة.

وكشف مرتضي منصور انه سأل اللاعبين الناشئين الذين كانوا في الاتوبيس قبل توجههم للاستاد : هتقدروا تكسبوا الأهلي النهاردة ؟ فأجاب اللاعبون بدون تردد نعم ليرد عليهم رئيس الزمالك : يبقي روحو العبوا الماتش.