تصريحات الخميس.. انتقال إكرامي لبيراميدز.. وعرض سعودي لكارتيرون.. وموقف رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات لنجوم الكرة والرياضة ليوم الخميس 27 فبراير.

"هتسمع من ده كتير".. إكرامي يعلق على انتقال نجله لبيراميدز

نفى إكرامي الشحات حارس الأهلي الأسبق توقيع نجله شريف قائد الفريق الأول للأحمر على عقود انتقاله لبيراميدز للانتقال إليه في الموسم الجديد.

"لا يمكن اعتبار الزمالك منسحبًا أمام الأهلي".. أبوالعلا يعلق على قرارات اتحاد الكرة

قال نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر عبر إذاعة "شعبي إف إم"، إنه لا يمكن اعتبار الزمالك منسحبًا أمام الأهلي؛ لأن كان لديه فريق آخر توجه لاستاد القاهرة لخوض المباراة.

كارتيرون لمصراوي: لدي عروض سعودية.. ولا صحة لرحيلي عن الزمالك

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، أنه متمسك بالتواجد مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة رغم العروض التي تلقاها مؤخرا.

مهاجم الترجي السابق: يجب تفادي أخطاء السوبر الأفريقي أمام الزمالك

تحدث سامي العروسي، المهاجم السابق لفريق الترجي، عن مواجهة الفريق المقبلة أمام الزمالك المقرر لها مساء غدا الجمعة، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

مدرب الترجي: سنصحح أخطاء السوبر أمام الزمالك

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قال مجدي تراوي، المدرب المساعد لفريق الترجي التونسي لكرة القدم، إن مباراتهم أمام الزمالك لن تكون مثل التي جمعتهما الأسبوع الماضي بكأس السوبر الأفريقي.

صور: محمد صلاح يُعلق على اختياره سفيرًا لتعليم اللاجئين

أبدى محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي سعادته باختياره سفيرًا لشبكة التواصل المدرسي الفوري؛ لتعليم اللاجئين.

كاسونجو: مواجهة الزمالك أمام الترجي صعبة

أكد كابونجو كاسونجو، لاعب الزمالك، على صعوبة مواجهة الفريق أمام فريق الترجي التونسي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

كارتيرون: بطولتي السوبر تزيد حماسنا.. ونحتاج دعم الجماهير

قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إن الفريق عليه نسيان ما حدث خلال مباراة القمة أمام الأهلي، لافتًا إلى أن بطولتي السوبر تزيد حماس اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

مدرب صنداونز: من يواجه الأهلي للفوز في القاهرة سيخسر بخماسية

اعتبر بيتسو موسيماني مدرب فريق صنداونز الجنوب إفريقي، أن مواجهته للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا جاءت في توقيت خاطئ.

فايلر: التأهل لن يحسم في 90 دقيقة.. رمضان غير جاهز للعودة

صرح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بأنه لا يستطيع تحديد موعد عودة رمضان صبحي للمباريات، وأكد بأنه لن يتواجد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال أمام صنداونز، قائلًا أن التتويج بالبطولة لا يأتي من خلال الأحلام.