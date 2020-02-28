أوليمبياكوس "كوكا" يطيح بأرسنال من دور الـ32 للدوري الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أطاح أوليمبياكوس اليوناني، فريق أرسنال الإنجليزي، من دور الـ32 للدوري الأوروبي، في أكبر مفاجآت البطولة.

ورغم فوز أرسنال ذهابا في اليونان بهدف نظيف، إلا أن أوليمبياكوس نجح في الفوز على ملعب الإمارات بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد امتداد المباراة لوقت إضافي، حيث نجح الضيوف في التقدم بالوقت الأصلي بهدف نظيف.

أحرز هدف أوليمبياكوس الأول "بابي أبو سيسيه" في الدقيقة 53، وفي الوقت الأضافي أدرك أرسنال التعادل عن أوباميونج في الدقيقة 113، قبل أن يضيف يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 119.

ويغيب أحمد حسن "كوكا"، عن المباراة لعدم قانونية قيده أوروبياً، بعد قيّد النادي 3 لاعبين بقائمته للدوري الأوروبي قبل التعاقد مع كوكا، ومن ثمّ أصبح غير مسموح للفريق اليوناني بقيد أي لاعب أخر في قائمته.