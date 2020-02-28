أهلي جدة يوضح حقيقة المفاوضات مع كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف فيصل زيد٬ المتحدث الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي٬ حقيقة مفاوضات ناديه مع الفرنسي باتريس كارتيرون٬ المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وقال زيد فى تصريحات إعلامية اليوم الخميس "لم ندخل في أي تفاوض مع الفرنسي باتريس كارتيرون"، مضيفا أن المدرب الفرنسي لديه عقد سار مع الزمالك ولا يمكن أن يقوم النادي السعودي بذلك.

وأوضح زيد "سيتم التعاقد مع مدير فني خلال الساعات القليلة المقبلة".

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وذكرت تقارير إعلامية سعودية أن أهلي جدة دخل في مفاوضات مع كارتيرون، كما صرح المدرب الفرنسي أنه تلقى عروضًا من أندية سعودية، لكنه رفض فكر الرحيل عن الزمالك.

وأكد المتحدث باسم أهلي جدة أن ناديه لن يتخلى عن المهاجم السوري عمر السومه بأي حال من الأحوال، حيث قال "السومه من أهم لاعبي نادي أهلي جدة وهو مستمر معنا ولن نتخلي عنه بأى ثمن على الإطلاق وليس هناك أي مفاوضات مع الأهلي المصري ".

وأضاف: "نتمني فى الفترة المقبلة تحسين نتائج الفريق فى دورى كأس الأمير محمد بن سلمان ونحن نعاني خلال هذه الفترة من سوء نتائج".