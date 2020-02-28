الترجي يعترض طريق الزمالك "السوبر" في رحلة اللقب الإفريقي السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

يخوض الزمالك تحدياً جديداً في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الترجي حامل لقب المسابقة في أخر موسمين على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتسلح بنحو 30 ألف مشجع في استاد عاصمة مصر التاريخي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، أملاً في إنهاء سيطرة الترجي على البطولة.

الفارس الأبيض هزم الترجي منذ أيام في قطر (3-1) في بطولة كأس السوبر الإفريقي، ليخوض مواجهة دوري الأبطال بمعنويات مرتفعة.

لكن فريق المدرب معين الشعباني يسعى للثأر بعد خسارة لقب السوبر، ولديه طموحات ودوافع تهدد رحلة الزمالك نحو اللقب السادس في البطولة.

باتريس كارتيرون هو دليل الزمالك في إفريقيا، خاصة بعد أن نجح في الفوز بالمسابقة مع مازيمبي وبلوغ النهائي أمام الأهلي وخسارته بفارق هدف واحد أمام الترجي.

ويعتمد الفارس الأبيض على الحالة المعنوية المرتفعة وجاهزية أغلب لاعبيه خاصة أسلحته الهجومية التي تعاقب منافسيه، أمثال مصطفى محمد وأشرف بنشرقي ويوسف أوباما وأحمد "زيزو" وأوناجم.

وفي المقابل قد يعتمد الترجي على عنصر المباغتة مع التأمين الدفاعي في محاولة لتسجيل هدف في القاهرة مع تجنب الخسارة ليقترب من نصف نهائي المسابقة الأكبر لأندية إفريقيا.

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الزمالك توج باللقب 5 مرات من قبل، مقابل 4 ألقاب لفريق الترجي، ومن هنا تظهر منافسة خاصة بين الفريقين، فالأول يسعى للابتعاد عن المنافس التونسي العنيد، بينما يأمل الترجي في معادلة رقم الزمالك في الوصافة التاريخية لدوري الأبطال، خلف الأهلي (8 ألقاب).

الفريق الأبيض حصل على راحة كبيرة، حيث لم يخوض أي مباراة منذ يوم 20 فبراير الجاري بعد التغلب على الأهلي بركلات الترجيح عقب التعادل (0-0) في السوبر المصري، ليشحن لاعبيه طاقاتهم قبل صدام الترجي العنيف.

بطاقة المباراة:

الحدث: ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

التاريخ: 28 فبراير 2020

التوقيت: 06:00 مساءً

القنوات الناقلة: Bein Sports HD1، وتايم سبورت أرضياً.