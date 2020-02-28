جدول مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 وجميع القنوات الناقلة

يشهد اليوم الجمعة الموافق 28-2-2020 عودة مباريات دوري أبطال أفريقيا، والبداية مع مباراة الزمالك والترجي في مباراة نارية ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي، وسيدخل النادي الملكي المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور لمواصلة تفوقه على الترجي وتكرار نتيجة مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وتبدأ المباراة في الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

ننتقل إلى المغرب وبالتحديد ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، حيث يستضيف الرجاء فريق مازيمبي في مباراة نارية ومثيرة، وتنطلق صافرة بداية المواجهة في الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وفي إنجلترا يفتتح نوريتش سيتي وليستر سيتي مواجهات الجولة الـ 28 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتضن ملعب “كارو رود” مواجهة الليلة التي ستنطلق في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

كذلك الحال في إسبانيا حيث يستضيف ملعب “أنويتا” مواجهة ريال سوسيداد وبلد الوليد في أولى مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، وتبدأ المباراة الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى المنطقة العربية، والبداية مع الدوري السعودي الذي يشهد 3 مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ20 التي بدأت امس بمواجهتي “الهلال والتعاون”، و”الأهلي والنصر”.

كما تُلعب 3 مباريات ايضًا في الدوري الإماراتي في الجولة الـ17 سنتعرف عليهم في الجدول، وفي قطر يواجه السيلية نظيره الغرافة والوكرة يلعب امام ام صلال ضمن مباريات الجولة الـ16.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28-2-2020 والقنوات الناقلة

مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة – دور ربع النهائي

الزمالك – مصر : الترجي الرياضي – تونس. الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

الرجاء الرياضي – المغرب : مازيمبي – جمهورية الكونغو . الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

نوريتش سيتي – ليستر سيتي. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة – الجولة الـ26

ريال سوسييداد – بلد الوليد. الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ24

فورتونا دوسلدورف – هيرتا برلين. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 5.

مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة – الجولة الـ27

نيم أولمبيك – مارسيليا. الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 6.

مباريات الدوري كأس تونس والقنوات الناقلة – دور الـ16

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إتحاد برج العامري – القلعة الرياضية. الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش. قناة الوطنية 2.

مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ18

أولمبيك خريبكة – سريع وادي زم. الساعة 16:00 جرينتش. قناة المغربية الرياضية.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

ضمك – الحزم. الساعة 13:10 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

العدالة – الفيصلي. الساعة 15:20 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 3.

الفيحاء – الرائد. الساعة 17:10 جرينتش. قناة السعودية الرياضية 2.

مباريات الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة – الجولة الـ17

الجزيرة – خورفكان. الساعة 13:30 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 2.

بني ياس – شباب الأهلي دبي. الساعة 13:30 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

الفجيرة – إتحاد كلباء. الساعة 16:15 جرينتش. قناة أبوظبي الرياضية 1.

مباريات الدوري القطري والقنوات الناقلة – الجولة الـ16

السيلية – الغرافة. الساعة 13:50 جرينتش. قناة بي ان سبورتس اتش دي.

الوكرة – أم صلال. الساعة 16:00 جرينتش. قناة الكأس 1.

مباريات الدوري العراقي والقنوات الناقلة – الجولة الـ3

الصناعات الكهربائية – نفط ميسان. الساعة 11:30 جرينتش. قناة العراقية الرياضية.

القوة الجوية – الطلبة. الساعة 13:30 جرينتش. قناة العراقية الرياضية اتش دي.

مباريات الدوري العماني والقنوات الناقلة – الجولة الـ21

فنجاء – مرباط. الساعة 13:25 جرينتش.

صحم – السويق. الساعة 13:30 جرينتش.

مسقط – النهضة. الساعة 15:45 جرينتش.

ظفار – صحار. الساعة 13:45 جرينتش.

مباريات الدوري البحريني والقنوات الناقلة – الجولة الـ9

الشباب – الرفاع الشرقي. الساعة 13:00 جرينتش.

البسيتين – الحد. الساعة 15:30 جرينتش.

مباريات الدوري السوري والقنوات الناقلة – الجولة الـ15

النواعير – الطليعة. الساعة 12:00 جرينتش.

حطين – الشرطة. الساعة 12:00 جرينتش.

الاتحاد – الساحل. الساعة 12:00 جرينتش.

الفتوة – الجزيرة. الساعة 12:00 جرينتش.

الوحدة – تشرين. الساعة 12:00 جرينتش.

مباريات الدوري الهولندي والقنوات الناقلة – الجولة الـ25

فيليم 2 تيلبورغ – غرونينغين.الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البرتغالي والقنوات الناقلة – الجولة الـ23

بورتيمونينسي – فيتوريا سيتوبال. الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البلجيكي والقنوات الناقلة – الجولة الـ28

سينت ترويدينس – ميشيلن. الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري الأرجنتيني والقنوات الناقلة – الجولة الـ22