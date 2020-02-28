رياضة | رقم سلبي للاعب التعاون السعودي محمد أبوسبعان بعد الخسارة أمام الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رقم سلبي للاعب التعاون السعودي محمد أبوسبعان بعد الخسارة أمام الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون أمام منافسه الهلال ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري السعودي للمحترفين بهدف دون رد.



وحقق لاعب التعاون محمد أبوسبعان رقمًا سلبيًا هذا الموسم منذ انضمامه إلى صفوف الفريق القصيمي، إذ تلقى حتى الآن 5 بطاقات صفراء في6 مباريات شارك فيها بجميع البطولات.