رياضة | كبار السعودية فريسة سهلة لـ "عمر السومة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كبار السعودية فريسة سهلة لـ "عمر السومة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاعب لم يلق أي صعوبة في زيارة شباك الأندية التي يواجهها فريقه، كبيرة كانت أو صغيرة، لا يهاب شيء ولا تخطئ قدمه الشباك.

هو السوري عمر السومة العائد من الإصابة التي لحقت به منذ فترة كبيرة، واستطاع في أول مباراة له بعد الشفاء أن يسجل هدفًا لفريقه أمام النصر.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين بين أهلي جدة والنصر ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين. Advertisements

عمر السومة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، وصل إلى الهدف رقم 12 في شباك النصر كأكثر فريق تلقى أهدافًا من الدولي السوري.

ويأتي من بعد ذلك الهلال الذي تلقى 11 هدف، ومثلهم تلقتهم شباك اتحاد جدة، فيما سجل 10 أهداف في شباك الشباب.

يذكر أن عمر السومة منذ بداية الموسم الحالي لعب 15 لقاء في الدوري السعودي للمحترفين، ووصل إلى الهدف رقم 12، بينما خاض في كأس الملك لقائين فقط وسجل هدفين.