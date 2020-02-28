رياضة | موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت أمس الخميس 27 فبراير رسميا منافسات دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي لتبدأ بعد ذلك مرحلة جديدة وهي منافسات دور الستة عشر من البطولة.



المتأهلين إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي وتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوربي كل من: "مانشتسر يونايتد، بازل ، باشاك شهير ، لاسك لينز ، باير ليفركوزن ، فولفسبورج ، رينجرز ، روما ، إنتر ميلان ، ولفرهامبتون ، شاختار ، كوبنهاجن ، إشبيلية ، خيتافي ، أولمبياكوس".

ويتبقى فقط تحديد المتأهل الأخير بين آينتراخت فرانكفورت وسالزبورج اللذان تم تأجيل مباراتهم بسبب الظروف الجوية.

موعد قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي وتقام اليوم الجمعة 28 فبراير مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوربي في مدينة نيون بدولة فرنسا. Advertisements

وتنطلق قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي اليوم في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لقرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي وستذاع مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي على قناة "BEIN SPORTS HD".