رياضة | جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



لعبت أمس الخميس 27 فبراير أول مباراتين ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز.

نتائج مباريات الأمس في بطولة الدوري السعودي الممتاز

وجاءت نتائج أولى مباريات الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي الممتاز أمس كالآتي:

التعاون × الهلال

وانتهت هذه المباراة بفوز نادي الهلال بهدف مقابل لا شيء.

النصر × الأهلي

بينما انتهت هذه المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

Advertisements

متصدر جدول الدوري السعودي

ويتصدر نادي الهلال السعودي جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز برصيد 47 نقطة من أصل 20 مباراة خاضها حتى الآن في بطولة الدوري.

جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز

ويقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي الممتاز كالآتي:

1- الهلال 47 نقطة

2- النصر 42 نقطة

3- الأهلي 34 نقطة

4- الوحدة 33 نقطة

5- الرائد 31 نقطة

6- التعاون 29 نقطة

7- الفيصلي 28 نقطة

8- الشباب 28 نقطة

9- الفيحاء 24 نقطة

10- أبها 24 نقطة

11- الاتفاق 23 نقطة

12- الحزم 22 نقطة

13- الاتحاد 19 نقطة

14- الفتح 15 نقطة

15- العدالة 14 نقطة

16- ضمك 14 نقطة