رياضة | الرجاء البيضاوي ضد مازيمبي الكونغولي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

يستضيف ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية مساء اليوم الجمعة 28 فبراير، مواجهة ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريق الرجاء البيضاوي المغربي صاحب الأرض والجمهور، وضيفه مازيمبي الكونغولي.

ويسعى الرجاء لتحقيق نتيجة مطمئنة في لقاء الذهاب، قبل أن يرتحل لملعب مازيمبي في لقاء العودة، والذي يشهد دائماً تفوق الفريق الكونغولي على منافسيه.

على الجانب الآخر، يطمح فريق مازيمبي في تحقيق نتيجة جيدة في الدار البيضاء، تعطي له أريحية في لقاء العودة، وبلوغ نصف النهائي.

كيف تأهل الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي؟ بلغ الرجاء هذا الدور، بعد أن حل وصيفاً في المجموعة الرابعة خلف الترجي التونسي، ومتفوقاً على فيتا كلوب الكونغولي وشبيبة القبائل الجزائري.

بينما تصدر مازيمبي المجموعة الأولى، على حساب أندية الزمالك وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

موعد مباراة الرجاء ضد مازيمبي والقنوات الناقلة تبدأ أحداث اللقاء مساء اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت أبو ظبي ودبي، الثامنة مساءاً بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، السابعة بتوقيت جرينتش. Advertisements

تنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD1 ويعلق عليها المعلق جواد بدة ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

التشكيل المتوقع لمباراة الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونغولي من المتوقع أن يبدأ جمال السلامي مدرب الرجاء مباراة مازيمبي بالتشكيل التالي. حراسة المرمى: أنس زنيتي خط الدفاع: عبد الرحيم أتشاكير – بدر بانون – سند الورفلي – فابرس نجاه. خط الوسط: عمر عرجون – محمد زريده – فابريس نجوما. خط الهجوم: حميد أحداد – بن كالانجو – سفيان رحيمي.