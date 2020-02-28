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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرة أفريقية على المربع الذهبي لكأس العرب للشباب
الجمعة 28 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
اكتمل عقد الفرق المتأهلة للدور نصف النهائي من كأس العرب تحت 20 عاما، وذلك بوصول 4 منتخبات؛ وهي مصر وتونس والمغرب والسنغال، خلال البطولة المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية.
المنتخب المصري تأهل لنصف النهائي بفوزه على العراق بهدف دون رد، أحرزه محمود عبدالمحسن في الدقيقة 77 من عمر اللقاء.
وخطف منتخب تونس بطاقة العبور بفوز على الجزائر بثنائية دون رد، سجلها كل من شهاب الصغير ويانيس العبيدي.
وتأهل المنتخب المغربي على حساب ليبيا بالفوز في ركلات الترجيح بنتيجة 9-8، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0.
وأخيرا، حقق المنتخب السنغالي فوزا عريضا على نظيره البحريني بخماسية دون رد ليحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.
وسيواجه منتخب مصر نظيره السنغالي، بينما سيلعب منتخب تونس مع شقيقه المغربي، وذلك يوم الإثنين المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة العربية.
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