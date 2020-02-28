اتحاد المصارعة والجودو يعتمد ميزانية المشاركات الخارجية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة والجودو، خلال اجتماعه الدوري، أمس الأول، بمقر الاتحاد في أبوظبي، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، اللائحة الفنية والتنظيمية لبطولة كأس محمد بن زايد الدولية المفتوحة للجودو التي ستقام يومي 6 و7 مارس المقبل بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي.

وقرر المجلس أن تقام البطولة سنوياً ضمن برنامج مسابقات الاتحاد، وسط مشاركة مفتوحة لكل الراغبين، مع تدشين موقع خاص بها يتم التسجيل من خلاله لجميع الراغبين من داخل الدولة أو خارجها تجاوباً مع رغبات كل محبي اللعبة.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية المشاركات الخارجية لمنتخبات المصارعة والجودو لمختلف الفئات والمراحل العمرية خلال الفترة المتبقية من الموسم الرياضي، مع تأكيد مجلس الإدارة ضرورة بذل الجهد خلال تلك المشاركات لتقديم الوجه المشرق للرياضة الإماراتية.

واطلع مجلس الإدارة على الخطوات التي تمت حتى الآن بصدد بدء تنفيذ مشروع تشييد مقر الاتحاد الجديد بمنطقة بني ياس في أبوظبي، والذي يتضمن العديد من المنشآت الرياضية والخدمية والمجتمعية، كما اطلع على التقارير الفنية والإدارية للبطولات المحلية التي نظمها الاتحاد في شهري يناير وفبراير من العام الجاري، مثمناً تعاون الأندية والجهات كافة التي ساهمت في استضافة بطولات الاتحاد خلال تلك الفترة، والتي كان آخرها ختام بطولة دوري أبطال الإمارات للجودو لعام 2020 التي فاز بلقبها فريق نادي اتحاد كلباء للعام الخامس على التوالي.