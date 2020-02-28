شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مركز " الميدانى " فى الاتحاد السكندرى .. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يدرس طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تغيير مركز السورى عمر الميدانى من قلب الدفاع إلى الوسط المدافع بسبب النقص الحاد فى هذا المركز فى زعيم الثغر وعدم التعاقد مع لاعب فى نفس المركز خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وقام طلعت يوسف بتجربة اللاعب فى مركز الوسط المدافع خلال المباريات الودية التى خاضها الفريق مؤخرا استعدادا لمواجهة الزمالك فى الجولة الثامنة عشر للدورى المقرر إقامتها باستاد برج العرب يوم 12 مارس المقبل وظهر الميدانى بشكل جيد وهو ما جعل المدير الفنى يفكر فى الإعتماد عليه فى المباريات المقبلة .

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ويعتمد طلعت يوسف على الثلاثى احمد نبيل مانجه وهشام محمد ونور السيد فى منطقة وسط ملعب الإتحاد منذ بداية الموسم إلا أنه دائما ما يتم استبعاد أحدهم إما للإيقاف مثل نور السيد المقرر غيابه فى اللقاء المقبل أمام الزمالك بعد طرده فى اللقاء الأخير للفريق أمام أسوان فى دور الستة عشر لكأس مصر ، او للإصابة التى ضربت هشام محمد فى منتصف الموسم الحالى وأبعدته عن المشاركة فى عدد كبير من المباريات .

كان الإتحاد السكندرى قد دخل معسكرا مغلقا بداية من اليوم وحتى 5 مارس المقبل لإعداد الفريق بالشكل الأمثل سيتخلله ثلاث مباريات استقر الجهاز الإدارى على اثنين منها أمام فاركو ودمنهور يومى 2 و 3 مارس على أن يتم اختيار فريق ثالث لمواجهة فى نهاية فترة المعسكر .

ويحتل الإتحاد السكندرى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 27 نقطة بعد خوضه لـ17 مباراة فاز فى سبع مباريات وتعادل فى ستة وخسر أربع لقاءات أحرز لاعبوه ، أحرز لاعبوه 17 هدفا ومنى مرماه بـ13 هدفا .