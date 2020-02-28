شكرا لقرائتكم خبر عن بيكيتي سيلفا يغيب عن الإسماعيلي 48 ساعة بسبب مرض والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب الدولى فى تدريبات الفريق خلال يومين من الأن بعد الاطمئنان على صحة والده.

ويستعد الفريق للقاء الجونة يوم 9 مارس المقبل لحساب جولة الــ18 بمسابقة الدورى الممتاز.

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ويسعى الجهاز الفنى للفريق لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، ورفض مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، فكرة الإطاحة بالفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للدراويش، عقب وداع بطولة كأس مصر لصالح بيراميدز، فضلا عن تراجع نتائج الفريق فى بطولة الدورى.

وفضل مجلس إدارة الإسماعيلى الانتظار لموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية والتى ستحسم مصير الاسماعيلى فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة