أهداف مباراة آرسنال و أولمبياكوس في الدوري الأوروبي

قاد النجم المغربي “يوسف العربي” فريقه أولمبياكوس اليوناني إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الاوروبي بفضل هدف سجله في وقت متأخر من الوقت الإضافي أمام آرسنال في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة على ملعب الإمارات شمال لندن.

ودخل أولومبياكوس المباراة متأخرًا بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعبه، وتراجعت آماله في الترشح عند انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلا أن كل شيء تغير مطلع الشوط الثاني.

واستطاع مدافع الزوار “بابي سيسي” تسجيل هدف مستحق إثر تمريرة عرضية جميلة من الفرنسي ماتيو فالبوينا، بعد سيطرة ميدانية واضحة لأولمبياكوس في الدقائق العشر الأولى من الشوط الثاني.

وأخفق آرسنال في هز شباك العملاق اليوناني خلال ما تبقى من الشوط الثاني، لتتحول المباراة إلى أشواط إضافية، شهدت تعديل آرسنال للنتيجة في الدقيقة 113 بواسطة الجابوني “بيير إيميريك أوباميانج” بمساعدة البرازيلي مارتينيلي. Advertisements وفي الوقت الذي اعتقد فيه عشاق آرسنال أن فريقهم قطع ورقة العبور إلى ثمن النهائي، انشقت الأرض لتخرج هداف الدوري القطري السابق ونجم نادي الهلال السعودي “يوسف العربي” ليحول كرة عرضية عكسية أرسلها البديل “جورجيوس ماسوراس” في الدقيقة 120 داخل منطقة الجزاء بعد هروب العربي من رقابة قلبي دفاع آرسنال. وكان النجم المغربي يوسف بلعربي المتسبب في تأهل أولمبياكوس إلى الدوري الأوروبي بفضل تسجيله لهدف الفوز في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام ريد ستار الصربي، ليحتل الفريق المركز الثالث في مجموعة ضمت توتنهام وبايرن ميونخ. وفي جعبة يوسف العربي 4 أهداف ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. إليكم أهداف المباراة وفرصة أوباميانج الضائعة..

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