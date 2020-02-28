كرّر إنتر ميلان الإيطالي فوزه على ضيفه لودوغوريتس البلغاري 2-1 ليؤمّن عبوره بلا عناء إلى الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الخميس. وكان إنتر فاز ذهاباً في بلغاريا بالذات بنتيجة (2-0) ليعبر بأفضلية مجموع المباراتين (4-1).



على ملعب "جيوسيبي مياتزا" في ميلانو وفي مواجهة غابت عنها الجماهير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بادر الضيوف بالتهديف عبر كولي أوليفيرا سوزا (26)، قبل أن يردّ أصحاب الأرض بقوة بفضل هدفين متتاليين وقعهما كريستيانو بيراغي (32) والبلجيكي روميلو لوكاكو (45).



وبلغ كل من روما الايطالي وباير ليفركوزن الالماني الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، بعد تعادل الاول مع مضيفه غنت البلجيكي 1-1 وفوز الثاني على مضيفه بورتو البرتغالي 3-1. المصدر:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في مباراة بدون جماهير.. إنتر ميلان يؤكد جدارته بإزاحة لودوغوريتس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.