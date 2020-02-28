رياضة | أرسنال يودع الدوري الأوروبي وأولمبياكوس يحقق المعجزة ويصعد لثمن النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يودع الدوري الأوروبي وأولمبياكوس يحقق المعجزة ويصعد لثمن النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد فوزه ذهاباً بهدف على أرض أولمبياكوس اليوناني، وجد أرسنال الإنكليزي وصيف النسخة الأخيرة نفسه متأخراً بالنتيجة عينها في لندن، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين.



ولم يغامر أولمبياكوس في الشوط الأول ونجح دفاعه باحتواء هجوم أرسنال وحرمانه من الحصول على فرص خطيرة على مرماه. وفي الثاني، عادل أولمبياكوس مجموع المباراتين بتسجيله هدف التقدم برأس السنغالي بابي سيسيه متابعاً ركنية الفرنسي ماتيو فالبوينا (53).

وفي الشوط الاضافي الثاني، سجل الغابوني بيار إيمريك أوباميانغ هدف التقدم بكرة أكروباتية جميلة من داخل المنطقة بعد عرضية من الألماني مسعود أوزيل (113).

لكن قبل دقيقة على انتهاء الوقت، سجل المهاجم المغربي المخضرم يوسف العربي هدف التأهل ضارباً مصيدة التسلل (119)، قبل أن يهدر أوباميانغ فرصة ذهبية لاستعادة بطاقة التأهل.