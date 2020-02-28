رياضة | موعد مباراة الرجاء ومازيمبي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، لخوض مباراة قوية ونارية ضد مازيمبي الكونغولي، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الرجاء نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، في ذهاب دور الثمانية،

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وسط آمال كبيرة من جماهيره في حصد بطاقة نصف النهائي من ملعبه.