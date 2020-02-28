اونلاين | موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا | مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020 في دوري أبطال أفريقيا | مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتح ستاد القاهرة الدولي أبوابه مساء اليوم الجمعة، الموافق 28 فبراير لعام 2020، لاستضافة المواجهة النارية المرتقبة بين الزمالك والترجي التونسي، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 / 2020.

الترجي التونسي تأهل لدور الثمان ية بالبطولة الإفريقية بعدما تصدر ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن الرجاء المغربي الذي تأهل كـ"ثان" للمجموعة، بينما صعد فريق الزمالك لهذا الدور بعدما احتل "وصافة" المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط خلف مازيمبي متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي: تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم الجمعة 28 / 2 / 2020، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والخامسة مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والرابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، حيث يبحث الزمالك عن تحقيق فوز مريح على بطل تونس حتي يقترب من التأهل لنصف نهائي البطولة قبل لقاء الإياب في مارس المقبل. Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي التونسي: تذاع مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الرسمي والحصري لبطولات الإتحاد الإفريقي، وتذاع المواجهة المرتقبة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق عربي مميز للمعلق "محمد بركات"، ويسبق اللقاء ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الساحرة المستديرة لتحليل اللقاء.