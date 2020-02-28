اونلاين | بث مباشر مباراة الزمالك الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live | كورة جول رابط ماتش الزمالك CAF Champions League

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الزمالك الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي kora live | كورة جول رابط ماتش الزمالك CAF Champions League والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر مجاناً الجمعة 28/2/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يطمح فريق الترجي الرياضي التونسي في الثأر بعد خسارة لقب بطولة كأس السوبر الإفريقي، وذلك حينما ينزل ضيفاً على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة من أجل مواجهة فريق الزمالك في مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020. وسنُقدم لكم في هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي المقرر إقامتها في إطار ذهاب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويعيش الزمالك فترة زاهية للغاية بعد نجاحه في التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي ثم لقب كأس السوبر المصري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي الرياضي في دوري أبطال إفريقيا الجمعة: قناة مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird. قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra. قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3. قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat. قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6. قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C. قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird. قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C. قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.