الامارات | الغيثي: الذكاء الاصطناعي جعل «تنس دبي» خالية تماماً من المشكلات

شكرا لقرائتكم خبر عن الغيثي: الذكاء الاصطناعي جعل «تنس دبي» خالية تماماً من المشكلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء عبدالله علي الغيثي، أن «استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في مسار العمليات في بطولات سوق دبي الحرة للتنس، جعل البطولة خالية تماماً من المشكلات»، مشيراً إلى أن استخدامها لأول مرة في بطولة السيدات، والرجال المقامة حالياً والتي تختتم غداً، أتاح لهم خفض عناصر الشرطة المكلفة بتأمين البطولة إلى النصف، وأن ذلك لم يؤثر في كفاءة وفاعلية الإدارة والمراقبة والتأمين العام للبطولة.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: تم اختبار التقنية العام الماضي، وتم اعتمادها رسمياً في النسخة الحالية، وقد أتاحت لنا خفض أعداد العناصر الشرطية واللجان إلى أكثر من النصف، بعد أن سجلت نسخة 2019 تواجد 120 فرداً، مقارنة بنحو 50 إلى 60 فرداً في النسخة الحالية، إلا أن هذا لم يؤثر على الكفاءة في التحكم بجميع المرافق وسير الأمور في البطولة من خلال غرفة مراقبة تتيح لعناصرنا التدخل السريع وتفادي وقوع أية مشكلة محتملة، وتوفر قدراً أعلى من مستويات السلامة وتأمين كافة المباريات والفعاليات والجمهور واللاعبين على حد سواء.

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وأوضح: أثمرت الاجتماعات الدائمة مع اللجنة المنظمة العليا عن تحديد أكثر النقاط سخونة على صعيد الازدحام والكثافة للجمهور وجميع المداخل والمخارج لكافة الملاعب، فضلاً عن أماكن المطاعم والمرافق، ما أتاح لنا وعبر تقنيات الاتصال المباشر والسريع والمراقبة على مدار الساعة تكثيف مستويات الأمان.

وفي منافسات البطولة أمس، صنع المصنف الـ37 عالمياً، البريطاني دانيال إيفانس تاريخاً جديداً له في المسابقة، بعد أن بلغ النصف النهائي الأول في مسيرته الاحترافية على صعيد بطولات (أي تي بي) في فئة 500 نقطة، بعد فوزه في ربع النهائي على المصنف 14 عالمياً الروسي أندري روبيليف، بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و7-6).

- الذكاء الاصطناعي خفض عدد أفراد الشرطة المكلفين بتأمين البطولة إلى النصف مقارنة بنسخة 2019.