الامارات | «الفار» تقسو على عجمان.. والظفرة يحقق الفوز التاسع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفار» تقسو على عجمان.. والظفرة يحقق الفوز التاسع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدمت تقنية «الفار» خدمة للظفرة أمام عجمان، في المباراة التي جرت أمس، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، وانتهت نتيجتها لمصلحة الظفرة 2/‏1، الذي احتفل بتاسع فوز له في الدوري.

وسجّل عجمان، عن طريق الغاني وليم أوسو، والمدافع محمد سبيل، بواقع هدف في كل شوط، قبل أن يعود الحكم الدولي، محمد عبدالله حسن، ويلغي الهدفين بقرار من «الفار»، بداعي التسلل.

ولم تكتفِ تقنية الفيديو بإلغاء الهدفين، بل أيدت موقف حكم اللقاء بعدم احتساب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم عجمان، فاندر فييرا «70». وكان الظفرة البادئ بالتسجيل في شباك الحارس، علي الحوسني، بنيران صديقة عن طريق المدافع وليد اليماحي «17»، وأدرك لاعب الوسط، فييرا، التعادل لأصحاب الأرض بعدها بدقيقتين، لكن مهاجم الفريق الضيف، البرازيلي بيدرو، منح فريقه الأفضلية بالهدف الثاني «72».

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، وكاد البرتقالي في مناسبة ثانية يدرك التقدم من تسديدة تراولي، لكن الكرة من سوء حظه مرت بمحاذاة القائم الأيسر للحارس، خالد السناني «41». وفي الحصة الثانية، واصل عجمان أفضليته وفرض حصاراً هجومياً على الظفرة، الذي تراجع لاعبوه أمام مرماهم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، التي لم تُشكّل أي خطورة تذكر على مرمى عجمان. وتمكن محمد سبيل من تسجيل هدف عبر ضربة رأس، مستغلاً كرة عرضية من فاندر فييرا، لكن «تقنية الفيديو» كان لها رأي آخر «55». وعاقب جوو بيدرو البرتقالي على اهدار الفرص تباعاً، اذ نجح بمهارة عالية في أن يراوغ اثنين من المدافعين، وأودع الكرة على يسار الحارس، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.