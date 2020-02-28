الامارات | شباب الأهلي يأمل التخلص من صداع بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يأمل التخلص من صداع بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجدد المواجهة بين بني ياس وشباب الأهلي، الساعة 05:30 من مساء اليوم، في الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد أيام من مباراة الكأس التي انتصر فيها «السماوي»، إذ يأمل شباب الأهلي الرد على هذه الهزيمة.

ويسعى «السماوي»، صاحب المركز التاسع برصيد 20 نقطة، إلى تكرار الفوز على «الفرسان» المتصدر (36 نقطة)، بعد أن نجح، الجمعة الماضية، في الفوز عليه في ربع نهائي كأس رئيس الدولة، وهي النتيجة التي ستلقي بظلالها على لقاء اليوم.

ويدرك أصحاب الأرض أن مواجهة اليوم ستكون مختلفة تماماً عن مواجهة الكأس، التي لعبها باستراتيجية دفاعية محكمة أهلته للفوز بهدف واحد، غير أن اللقاء الذي سيقام على استاد الشامخة سيتطلب من لاعبي «السماوي» بذل المزيد من الجهد، وأن يكونوا في درجة عالية من التركيز، خصوصاً من أجل الحصول على النقاط الثلاث كاملة.

ويمر «السماوي» بحالة معنوية مرتفعة، انعكست بصورة إيجابية على تدريبات الفريق الختامية، التي شهدت وضع المدرب الهولندي، ونفريد شايفر، للخطة التي سيعمل على اتباعها لتكرار الفوز على ضيفه، في وقت تحوم الشكوك حول مشاركة قائد الفريق، فواز عوانة، بسبب شعوره ببعض آلام في البطن، بينما تأكد رسمياً غياب نهيان المنهالي لمدة ثلاثة أسابيع بداعي الإصابة.

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وسيكون لزاماً على الفريق المستضيف اللعب بحذر بالغ، وتوقع ردة الفعل من جانب الضيوف، وهو ما شدد عليه مدربهم الألماني شايفر، في المؤتمر الصحافي: «شباب الأهلي سيأتي وهو غاضب من الخسارة الأخيرة، وسيحمل الرغبة للتعويض والحصول على النقاط الثلاث، نحن نعلم ذلك ونتوقع أن المباراة ستكون صعبة للغاية».

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق شباب الأهلي اللقاء برغبة واحدة، هي الفوز من أجل تعويض النتائج المخيبة التي حققها، خلال شهر فبراير الجاري، وكانت سبباً في خروج الفريق من كأس رئيس الدولة، بجانب تلقيه خسارتين في دوري أبطال آسيا، ما تسبب في إضعاف حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16، فيما أدت إلى تقليص الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه في جدول ترتيب الدوري.

وستشهد المواجهة عودة المهاجم الإسباني، بيدرو كوندي، لمناطق مألوفة بعد أن قضى سنوات في ملعب الشامخة، كان خلالها النجم الأبرز في الفريق، وقاد «السماوي» لتحقيق الانتصارات بسبب الأهداف التي كان يسجلها بكل الوضعيات، وهو ما يبحث عنه في لقاء اليوم مع فريقه الجديد، الذي انتقل إليه خلال فترة التعاقدات الشتوية الماضية.

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