الامارات | نتائج خورفكان تقلق الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج خورفكان تقلق الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الجزيرة مباراة سهلة نظرياً عندما يستضيف خورفكان، الساعة 5:30 على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة الـ17 من الدوري، بينما عملياً لن يكون «النسور» نداً سهلاً خصوصاً أنه يعيش أفضل فتراته.

لم يخسر خورفكان في آخر ثلاث مباريات في الدوري، وهي المرة الأولى التي يتجنب فيها الخسارة في ثلاث مباريات متتالية في الموسم الحالي، بعدما كانت أفضل نتائجه هي التعادل في مباراة، قبل أن يعود مرة أخرى للنتائج السلبية.

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وحقق خورفكان أول انتصار له في الدوري بعدما فاز على الشارقة حامل اللقب، بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل مع حتا بهدف لكل فريق، وتعادل مع الفجيرة بهدفين لكل منهما.

ورغم النتائج الجيدة التي حققها خورفكان في المباريات الماضية، لكنه سيخوض مواجهة صعبة، قد يكون أقصى طموحات الجهاز الفني فيها، الحصول على نقطة على أقل تقدير، تدعم حظوظ الفريق في الابتعاد عن ذيل لائحة الترتيب برصيد تسع نقاط.

في المقابل، لن يكون أمام الجزيرة سوى الفوز، خصوصاً أن الدوري باتت البطولة الوحيدة التي يشارك هذا الموسم، بعدما ودع كأس محمد السادس للأندية الأبطال بالخسارة من الإسماعيلي في ربع النهائي، والخروج من نصف نهائي كأس الخليج العربي، وأخيراً خسارة ربع نهائي كأس رئيس الدولة. ويأمل الجزيرة أن يحصل على دفعة معنوية قوية قبل الفترة المقبلة، التي ستشهد مواجهات مهمة، يبدأها باتحاد كلباء، ثم العين والشارقة، في مباريات مصيرية ستحدد حظوظه في الدوري. ويسعى الجزيرة إلى مواصلة الانتصارات في الدوري، بعدما حقق فوزاً مهماً في الجولة الماضية، على شباب الأهلي بهدفين مقابل هدف، إذ رفع الجزيرة رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، بينما يتصدر شباب الأهلي بـ 36 نقطة. ويراهن الجزيرة على تفوقه تاريخياً أمام خورفكان، إذ التقى الفريقان مرتين، شهدتا فوز الجزيرة في ذهاب الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز بالنتيجة نفسها في مباراة في كأس الخليج العربي.