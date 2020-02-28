شكرا لقرائتكم خبر عن سالم صالح بطل كارتينغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب النصر، سالم صالح، عن حبه لرياضة الكارتينغ، إذ نشر على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء مشاركته في أحد السباقات، مبيناً حصوله على المركز الأول. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سالم صالح بطل كارتينغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.