الامارات | ليفربول يطارد رقماً قياسياً

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يطارد رقماً قياسياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتلك فرق القمة والقاع أهدافاً مختلفة للغاية خلال الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث يأمل ليفربول في مواصلة أرقامه القياسية، بينما يبحث نوريتش سيتي عن الابتعاد خطوة عن منطقة الهبوط.

ويسعى ليفربول لتحقيق الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، حيث إنه حال فوزه على مضيفه واتفورد، سيسجل الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة، في الوقت الذي يحتاج فيه نوريتش للفوز على ليستر سيتي لإحياء آمال البقاء بدوري الأضواء.

ويخرج ليفربول المتصدر بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب لمواجهة واتفورد صاحب المركز الثاني من القاع مساء الغد، في ظل تفوقه بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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ويحتاج ليفربول إلى 12 نقطة فقط، أي أربعة انتصارات، للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990.

الفوز على واتفورد سيمنح ليفربول الانتصار الـ19 على التوالي بالمسابقة، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، متخطياً الإنجاز الذي حققه مانشستر سيتي في 2017 بتسجيله 18 انتصاراً متتالياً.

كلوب وكل لاعبي ليفربول يرفضون الحديث عن حسم اللقب، لكن ثلاث نقاط جديدة، مساء السبت، ستقرب الفريق أكثر من حلم طال انتظاره 30 عاماً.