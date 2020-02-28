شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يداعب الحلم الإفريقي من بوابة «الترجي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق وجماهير القلعة البيضاء عند السادسة مساء اليوم الجمعة، صوب أرض ملعب استاد القاهرة، حيث المواجهة المرتقبة بين الزمالك والترجى التونسى، المقررة في ذهاب دور الثمانية لدورى رابطة الأبطال الإفريقى.

يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، لتسهيل مهمة الفريق في المواجهة المقبلة التي ستقام على ملعب رادس في تونس، واستغلال الحالة المعنوية العالية التي عليها لاعبو الفريق بعد فوزهم ببطولتى السوبر المحلى والإفريقى، خصوصًا الأخيرة التي جاءت على حساب الترجى التونسى في الدوحة، والتى أعطت لاعبى الزمالك وجهازهم الفنى دفعة معنوية عالية، ووضعتهم في موقف الأفضلية أمام فريق الترجى، خصوصًا أن التغلب عليه جعل الأبيض بمثابة عُقدة للفرق التونسية بعدما نجح الفريق في تخطى عقبة النجم الساحلى، الموسم المنقضى، في البطولة الكونفيدرالية.

اطمأن باتريس كارتيرون على جميع عناصره الأساسية، التي باتت جاهزة للمشاركة في المواجهة، خصوصًا الثنائى محمد عبدالشافى وحازم إمام، اللذين ظهرا بمستوى متميز في المران الأخير الذي أداه الفريق استعدادًا للمواجهة.

وخصص المدير الفنى فقرة للتسديد خلال المران الأخير، في محاولة للاستفادة من الفرص التي ستسنح للاعبيه خلال المواجهة المقبلة، خصوصًا أن التسديد هو أحد الحلول للوصول لمرمى الترجى في ظل التكتلات الدفاعية المتوقع أن يلجأ لها لاعبو الترجى في المباراة، وطالب المدير الفنى لاعبيه بضرورة اللعب من لمسة واحدة، وعدم الاحتفاظ بالكرة لإرباك حسابات الترجى، وعدم ترك الفرصة لهم لإضاعة الوقت خلال المواجهة.

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وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلًا من: محمد أبوجبل، ومحمد عبدالشافى، «محمد عبدالسلام»، محمود حمدى الونش، محمود علاء، حازم إمام، فرجانى ساسى، طارق حامد، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقى، مصطفى محمد.

من جانبه، شدد كارتيرون على أن فريقه جاهز للمواجهة، وسيسعى لتحقيق الفوز في مواجهة القاهرة في ظل الدوافع الكبيرة الموجودة لديه ولدى لاعبيه بعد تفوقهم الإفريقى واعتلائهم منصات التتويج كأبطال القارة السمراء بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقى، ومن بعده الفوز على الأهلى في السوبر المحلى الذي أقيم في الإمارات.

وأضاف أنه بات يعرف كل كبيرة وصغيرة عن فريق الترجى من خلال متابعته في آخر مباريات له في دورى الأبطال، وبالإضافة إلى متابعته في مباراة السوبر الأخيرة التي جمعت الفريقين في الدوحة. وشدد «كارتيرون» على أن الزمالك قادر على تحقيق طموحات جماهيره بالتتويج بدورى رابطة الأبطال الإفريقى، الذي بات لا يفصله عنه سوى ثلاث محطات فقط، بداية من مواجهتى الترجى ذهابًا وإيابًا.

على الجانب الآخر، أنهى الترجى التونسى استعداداته لمواجهة الزمالك من خلال المران الرئيسى الذي أداه الفريق على ملعب المباراة مساء أمس، ووضح من خلاله أن معين الشعبانى، المدير الفنى للترجى، سيجرى بعض التغييرات على الخطة والتشكيل في محاولة لمباغتة الزمالك، وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في الدوحة، والسعى إلى تلافيها في مباراة اليوم.

وطالب «الشعبانى» لاعبيه بالالتزام بالتعليمات التي كلفهم بها خلال التدريبات الأخيرة، والمراقبة اللصيقة لعناصر الخطورة في الزمالك، خصوصًا الثنائى أشرف بن شرقى ومصطفى محمد، وعدم ترك مساحات للتحرك لهم خلال المواجهة، وتضييق المساحات، ومحاولة منع الوصول لمرمى الترجى.