شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يكتسح كلوب بروج بخماسية نظيفة ويتأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سحق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفه فريق كلوب البلجيكي، بخماسية نظيفة، ليتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبى، خلال اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، في إياب دور الـ32، من البطولة.

أنهى مانشستر يونايتد، الشوط الأول من المباراة، متفوقا بثلاثية نظيفة، افتتح البرتغالى برونو فيرنانديز، ثلاثية مانشستر يونايتد، في الدقيقة 27، عن طريق ركلة جزاء، فى الدقيقة 27 من ركلة جزاء، بعد أن منع ديلى سيمون مدافع كلوب بروج الكرة بيده وهى فى طريقها للمرمى ليتعرض للطرد المباشر.

وأضاف المهاجم النيجيرى أوديون إيجالو الهدف الثانى فى الدقيقة 34 بأسيست من خوان ماتا، ليسجل اللاعب أول أهدافه مع اليونايتد، بعد انضمامه الشهر الماضى، قبل أن يسجل سكوت ماكتومناى الهدف الثالث فى الدقيقة 40.

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وفى الشوط الثانى، نجح لاعب الوسط البرازيلي فريد، في إضافة الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين 82 والثالثة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن، مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين، الخميس الماضى في بلجيكا، انتهت بالتعادل الإيجابى 1 – 1.

جدير بالذكر أن، قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبى، سوف تجرى ظهر غدا الجمعة.