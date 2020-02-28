خالد الدوخي: حكم الهلال والتعاون لم يخطئ في قراراته

أكد خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكم لقاء الهلال والتعاون، لم يخطئ في عدم احتساب ركلات جزاء للأخير.

وأضاف الدوخي خلال فقرة الحالات التحكيمية في "في المرمى" أن عدم احتساب ركلة جزاء على الهلال بعد تدخل كنو على السهلاوي، كان صحيحا، كما أن محمد البريك لم يتعمد لمس الكرة بيده خلال تسديدة البرتغالي نيلدو.

وحول مباراة الأهلي والنصر، زاد الدوخي بأن ركلة جزاء أهلي جدة المحتسبة صحيحة، فيما لا توجد جزائية لحمدالله عند الدقيقة 80.