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إيفانس وتسيتسيباس إلى نصف نهائي تنس دبي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل البريطاني دانيال إيفانس المصنف 37 عالمياً إلى نصف نهائي بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال، عقب فوزه أمس على الروسي أندري روبيليف بجموعتين دون رد بواقع (6-2 و7-6). واحتاج إيفانس لساعتين و11 دقيقة لضمان فوزه بها وتحقيق الإنجاز الأهم في مسيرته الاحترافية، حيث تعد هذه المرة هي الأولى في مسيرته التي يتأهل فيها لنصف نهائي إحدى بطولات ال «إيه تي بي» لفئة 500 نقطة.

وبفوزه ضرب إيفانس موعداً عصر اليوم مع اليوناني سيتفانوس تسيتسيباس الذي وضع حداً لمفاجآت الألماني جان لينار شتروف عند الدور ربع نهائي للبطولة، عقب فوزه عليه بمجموعتين لمجموعة واحدة.

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