حمدان بن راشد يعتمد 30 مايو موعداً لسباق القفال للسفن الشراعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، يوم 30 مايو المقبل موعداً لإقامة النسخة الثلاثين من سباق القفال السنوي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً.

جاء ذلك خلال استقبال راعي الحدث في قصر سموه بزعبيل لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار المهيري رئيس مجلس الإدارة، وسيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وإبراهيم سلطان الحداد وراشد ثاني العايل، وعيسى محمد الحاج ناصر، إلى جانب محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي.

ويحظي السباق الكبير الذي انطلق منذ عام 1991 بفكرة من سموه، لإحياء الموروث الحضاري لدولتنا بتنظيم من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بدعم مباشر ومستمر من سموه.

وينطلق السباق المرتقب في نهاية مايو المقبل من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً، باتجاه خط النهاية قبالة شواطئ جميرا، ويتوقع أن يحظى السباق بمشاركة قياسية مثل كل عام، حيث وصل العدد في النسخة الماضية التي حملت الرقم 29 إلى 130 سفينة على متنها ما يزيد على 3000 بحار.

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وحرص سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، على التعرف إلى تحضيرات النادي للحدث والاستعدادات الجارية لتنظيم السباق، والاطلاع على كافة الأمور المتعلقة بالتنظيم واللوائح الخاصة بالسباق المرتقب من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للنادي.

ووجه سمو راعي الحدث، مجلس الإدارة بتوفير كافة السبل من أجل تسهيل مهمة النواخذة والملاك والبحارة المشاركين خلال الموعد المرتقب، مع التركيز على سلامة وصولهم من شواطئ دبي إلى جزيرة صير بونعير؛ مقر انطلاقة السباق ومن ثم رحلة العودة إلى دبي مرة أخرى، داعياً سموه إلى تقديم المبادرات والمقترحات التي تسهم في إظهار هذا الكرنفال بأبهى صورة ممكنة.

كما دعا سموه خلال اللقاء، إلى العمل على تحقيق أمن وسلامة المشاركين باختيار الموعد المناسب لإقامة السباق في ظروف تساعد المحامل والمشاركين على سرعة الوصول، وقطع المسافة التي تزيد على 50 ميلاً بحرياً بيسر ودون صعاب، وكذلك ضرورة الانطلاقة المبكرة من جزيرة صير بونعير نحو خط النهاية.

وتمنى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، التوفيق والسداد للنادي ومجلس الإدارة واللجنة العليا المنظمة للسباق، كما تمنى سموه التوفيق والنجاح لجميع النواخذة والملاك والبحارة المشاركين في التظاهرة الرياضية التراثية البحرية الكبيرة، قبل وبعد السباق المرتقب.

من جانبه حرص أحمد سعيد بن مسحار على توجيه الشكر الجزيل إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على إنجاح الحدث الكبير منذ تأسيس السباق عام 1991، مشيداً بالدور الرائد لسموه وأياديه البيضاء التي أسهمت بقوة في نشر مفهوم الرياضات البحرية التراثية على أوسع نطاق، وكانت الركيزة لاستمرارها.