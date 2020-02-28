شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعيم» يضغط على صدارة «الفرسان» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق العين فوزاً كبيراً على حتا 3-صفر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس في استاد حمدان بن راشد في افتتاح الجولة ال17 لدوري الخليج العربي.
ورفع العين رصيده إلى 34 نقطة، وأصبح على بعد نقطتين فقط من شباب الأهلي المتصدر الذي يلعب اليوم مع بني ياس.
وفاز الشارقة على الوصل 2-1؛ ليتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 31 نقطة، كما وضع النصر حدّاً لطموحات الوحدة في المنافسة على اللقب بفوزه عليه 3-صفر.
وتابع الظفرة سلسلة نتائجه المميزة، وفاز على عجمان 2-1، ورفع رصيده إلى 29 نقطة.
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