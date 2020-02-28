فيفياني يبدأ مهمته بمواجهة فريقه السابق

سيكون من المفارقات أن يبدأ الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة الجديد مهمته الرسمية في مواجهة اتحاد كلباء، وهو الفريق الذي كان يدربه في بداية الموسم الحالي، وهو أول من قدمه للدوري الإماراتي قبل موسمين.

قال فيفياني إن الفوز يعني الكثير لفريقه ويمثل تحدياً من أجل تغيير الوضعية الصعبة والابتعاد عن قاع المؤخرة، مشدداً على أهمية المباراة بوصفها «ديربي» للفريقين، مبدياً تفاؤله بظهور الفريق بشكل مغاير عما سبق، وردة فعل قوية من اللاعبين.

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وحول موافقته على تدريب الفجيرة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها، أشار إلى أنه يعي تماماً التحدي الكبير الذي ينتظره خلال المرحلة المقبلة، وسيكون هدفه بالتأكيد تثبيت أقدام الفريق مع الكبار، واصفاً الجولات ال10 المتبقية من عمر الدوري بالمصيرية، منوهاً بأنه ركز منذ توليه زمام الأمور على بث الثقة في نفوس اللاعبين وتحريرهم ذهنياً من الضغوط، خاصة وأن الفريق لم يعرف سكة الفوز منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، لافتاً إلى أن ثقته كبيرة في تعديل مسار الفريق.

وحول مدى الاستفادة من معرفته بفريقه السابق كلباء، أكد فيفياني أنه يعلم الكثير عن «النمور» من واقع إشرافه على تدريب الفريق، وقال: لكن علينا أن نكون أكثر قتالية على اللعب من أجل النقاط الثلاث.

من جانبه، أكد الفرنسي أيمن أوسو الذي يشارك مع الفجيرة في فئة المقيمين، أن فريقه يدخل مباراة اليوم بروح جديدة وإصرار كبير على تحقيق الفوز الذي طال انتظاره.