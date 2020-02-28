انتصار تاريخي لسيتي في البرنابيو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مانشستر سيتي فوزاً تاريخياً على ريال مدريد، عندما هزمه 2-1 في خمس دقائق في استاد «البرنابيو»، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما فاجأ ليون الفرنسي ضيفه يوفنتوس، بفوز تاريخي عندما تغلب عليه 1-صفر على ملعب «غروباما ستاديوم».

في المباراة الأولى، وبرغم تخلفه بهدف لاعب الوسط إيسكو، قبل نصف ساعة على نهاية الوقت، حافظ سيتي على رباطة جأشه وسجل ثنائية في غضون خمس دقائق عبر البرازيلي جابريال جيزوس (78) ونجمه البلجيكي كيفن دي بروين (83 من ركلة جزاء)،وكان قادراً على تعزيزها لو استفاد من طرد قلب دفاع ريال سيرخيو راموس (86).

ويدين سيتي بفوزه إلى فكر الإسباني بيب جوارديولا الذي لعب بطريقة فاجأ فيها ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان الذي قد يخرج من دور إقصائي لأول مرة منذ دخوله عالم التدريب.

وكانت مباراة الأربعاء هي الأولى لجوارديولا على ملعب الريال منذ 2014، عندما مني بالهزيمة الوحيدة له على هذا الملعب مع فريقه السابق بايرن ميونيخ صفر-1، لكنه رد بأفضل طريقة بفوز تاريخي لفريقه هو الأول لبطل إنجلترا في «البرنابيو».

كما أن جوارديولا أصبح أكثر مدرب يفوز على ريال مدريد في التاريخ برصيد 10 انتصارات، بعدما كان يتساوى سابقاً برصيد 9 انتصارات مع مدرب برشلونة السابق فالفيردي، والأرجنتيني سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد.

وتجلى فكر جوارديولا، في إجلاس سيرجيو أجويرو وفرناندينيو ودافيد سيلفا ورحيم سترلينج على مقاعد الاحتياط، كما أنه لم يجازف كثيراً في الهجوم واعتمد الواقعية.

وكانت مفاجأة جوارديولا بالرسم الفني، عندما وقف جيزوس على الرواق الأيسر، فيما بقي البرتغالي برناردو سيلفا وحده في المقدمة أمام القائد البلجيكي كيفن دي بروين.

وقال جوارديولا عن سببب تفضيل الدفع بالمهاجم البرازيلي جيزوس أساسياً بدلاً من الأرجنتيني أجويرو: جيزوس سريع جداً، وكان علينا أن نفتح الملعب، لقد كان لاعبو الريال يلعبون بقوة وفي الدقائق الأولى عانينا، ولكن بعد ذلك كان لدينا المزيد من المرونة.

وأكد أن لا شيء انتهى رغم الفوز، وقال «سيدرس زيدان ما قمنا به اليوم وسيتأقلم مع المباراة الثانية».

وتحدث جوارديولا عن هدف الفوز الذي سجله البلجيكي دي بروين من ركلة جزاء، وقال «أخيراً بعد ضياع 4 ركلات جزاء لنا على التوالي، من الجيد أن نسجل منها اليوم».

وقال جيزوس عن لعبه في مركز الجناح قبل دخول سترلينج في نهاية اللقاء «أتذكر أيامي في أكاديمية بالميراس عندما كنت ألعب جناحاً ثم أصبحت مهاجماً. لكني أنزل الى أرض الملعب لمساعدة زملائي، ولا يهم إذا كنت أركض إلى الخلف أو الأمام. يجب أن نغير مراكزنا أحياناً».

أما دي بروين فشرح «في أربع سنوات مع بيب يفاجئك أحياناً. أحياناً لا يتم إبلاغ اللاعبين بمهامهم حتى قبل المباراة بقليل».

صفعة وهدف

وتعرض مانشستر سيتي لصفعة في الدقيقة 30 بعد معاودة الإصابة قلب دفاعه الفرنسي ايمريك لابورت، وسجل ريال مدريد هدفه الأول عندما انطلق البرازيلي فينيسيوس جونيور على الجهة اليسرى مستفيداً من خطأ دفاعي، فلعب كرة مقشرة لإيسكو تابعها أرضية ذكية مفتتحاً التسجيل خلافاً للمجريات التي كانت لصالح سيتي (60).

دخل بعدها سترلينج بدلاً من برنادو سيلفا، وجاريث بايل في الطرف المقابل بدلاً من فينيسيوس جونيور، لكن سيتي أعاد عقارب المباراة إلى بدايتها، وكالعادة كان دي بروين في صناعة الهدف بعرضية جميلة تابعها جيزوس برأسه صعبة إلى يمين كورتوا (78).

وحصل سيتي سريعاً على ركلة جزاء إثر سقوط سترلينج أمام كارباخال، سددها دي بروين ولم يحسن تقديرها مواطنه كورتوا (82).

بعدها خطف جيزوس الكرة من قلب الدفاع الفرنسي رافايل فاران، فانطلق بسرعة منفرداً لكن راموس عرقله على حدود المنطقة، لينال البطاقة الحمراء ال26 في مسيرته (86).

وقال زيدان مدرب الريال: «إنها نتيجة محبطة. لكن الآن علينا البقاء متحدين وأن نستمد القوة لكي نواصل العمل لو أردنا العبور للدور المقبل، فعلينا الذهاب لمانشستر وتحقيق الفوز، وريال مدريد قادر على ذلك».

ورأى لاعب وسط ريال البرازيلي كاسيميرو "خضنا 75 دقيقة رائعة أمام فريق كبير. ثم تراجعنا في غضون ربع ساعة، لهذا قاتلوا وقلبوا النتيجة".

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إشادة إعلامية

وأشادت الصحف الإنجليزية بفوز مانشستر سيتي، وعنونت صحيفة «مترو»: «ليلة جنونية تنتهي بانتصار السيتي»، بدورها كتبت صحيفة «ميرور»: «دي بروين وجيزوس يقودان السيتي في عودة مذهلة للانتصار»، وقالت صحيفة «ديلي تيلجراف»: «السيتي يُظهر طراز دوري الأبطال بانتصار تاريخي في البرنابيو».

من جهتها، انتقدت الصحف الإسبانية ريال مدريد بشدة وأشادت بمانشستر سيتي، وعنونت صحيفة «الآس»: «مانشستر سيتي يحلق في السماء»، وعنونت صحيفة «ماركا» من جهتها: «انهيار»، متحدثة عن التراجع الرهيب في أداء ريال مدريد في الدقائق الأخيرة بعدما كان متقدماً 1-صفر.

وكتبت في عنوان داخلي: «8 دقائق اختفى فيها الفريق تُلزم مدريد بصنع معجزة للتأهل في مانشستر»، متحدثة بغرابة عما حدث منذ الدقيقة 78 حتى الدقيقة 86 حيث سجل سيتي التعادل ثم هدف الفوز وتم طرد قائد «المرينجي» سيرخيو راموس.

وأكدت الصحيفة أن «جوارديولا كسب مباراته الخاصة ضد زيدان الذي أصبح معرضاً لأول إقصاء أوروبي طوال تاريخه»، وذلك في إشارة إلى فوز زيدان بثلاثة ألقاب أوروبية ولم يخسر أي مباراة إقصائية خلال الفترة السابقة لتدريبه ريال مدريد.

خسارة يوفنتوس

وفي المباراة الثانية، سجل لوكا توزار الهدف الوحيد في الدقيقة 31 ليقود فريقه إلى فوزه الأول على بطل الدوري الإيطالي في الأعوام الثمانية الأخيرة.

وفرض ليون أفضليته في الشوط الأول وترجمها إلى هدف، فيما تفوق يوفنتوس في الثاني دون أن ينجح نجمه وهداف المسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في إدراك التعادل.

ونجح ليون في تسجيل هدف الفوز عندما توغل الجزائري الأصل حسام عوار من الجهة اليسرى ودخل المنطقة قبل أن يمرر كرة عرضية تابعها توزار غير المراقب بيسراه إلى يمين الحارس فويتشيخ تشيتشني (31)، فيما كان قلب الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت يتلقى العلاج خارج الملعب لإصابة برأسه.

وقال البرازيلي دانيلو مدافع يوفنتوس «لا يمكننا اللعب كما فعلنا في الشوط الأول في مباراة هامة مماثلة».

وأشاد رودي جارسيا مدرب ليون بلاعبيه، مؤكداً أن فريقه استحق الفوز على يوفنتوس، وقال «لقد اختلف مستوانا على مدار الشوطين، كان الأداء رائعاً في الشوط الأول، والتزم اللاعبون تماماً بالتعليمات، ولم نعاني على الإطلاق باستثناء محاولات كريستيانو رونالدو».